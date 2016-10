Krankenschwester Kare Davis ist mit ihrem Freund in Japan, der wegen seines Studiums eine Weile in dem Land verbringen muss. Um der Langeweile zu entgehen, kümmert sich Kare um eine alte Frau, die unter Schlafproblemen leidet. Doch bereits beim Betreten des Hauses überkommen Kare Vorahnungen, dass etwas nicht in Ordnung ist. Gewissheit allerdings erfährt sie erst, als sie unerklärlicherweise einen Jungen im Schrank entdeckt und das Haus von seltsamen Geräuschen erfüllt ist. Als die alte Frau plötzlich stirbt, wird Kare klar: Das Haus wird von einer fremden Macht beherrscht, von mörderischen Geistern, die ein Fluch an das Haus bindet. Kare muss das Rätsel dieses Bannspruchs lösen, um selber dem Fluch zu entgehen. Sarah Michelle Gellar ("Buffy", "Scooby-Doo", "Scream 2") entwächst ein weiteres Mal ihrem Seriendarsteller-Image und zeigt unter der Regie von Takashi Shimizu, was sie kann. Der Film ist übrigens ein Remake des 2003 gedrehten Streifens "Ju-on: The Grudge".