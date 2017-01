Selbstfindung ist für junge und nicht mehr ganz junge Menschen ein großes Thema. So auch für Stefan Sagmeister, erfolgreicher Designer, wohnhaft in New York. Obwohl er für die Rolling Stones, Jay Z und Talking Heads arbeitet, will er mehr aus seinem Leben machen. Also begibt er sich auf eine Reise zu sich selbst. Über Meditation bis hin zu Psychotherapie und Psycho-Pillen probiert er alles, immer auf der Suche nach der Antwort: Was ist Glück?