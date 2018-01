Die im Jahre 1960 in Jackson, Mississippi lebende Skeeter fasst eines Tages den Entschluss, afro-amerikanische Frauen, die für weiße Familien und deren Kinder als Hausmädchen sorgen, zu interviewen. Angetrieben von ihrem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, verstößt sie damit jedoch gegen das Gesetz und bringt sich selbst, die gutherzige Aibileen, die resolute Minnie und alle anderen, die an dem geheimen Projekt beteiligt sind, in Gefahr.