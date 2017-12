Ein Angriff auf die Erde steht bevor. "Steppenwolf" ist ein bösartiger Außerirdischer, der mit seinen "Paradämonen" der Menschheit den Garaus machen will. Batman alarmiert Wonder Woman, und beide stellen ein Superhelden-Team zusammen. Drei "Metamenschen" schließen sich ihnen an, und zu fünft bieten die Kämpfer den Angreifern die Stirn. Es ist ein ungleicher Kampf, da Steppenwolf eine ganze Armee entsendet, um die Erde einzunehmen.