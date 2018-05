Elvis und Donald Trump - was haben die beiden miteinander zu tun? 1977 starb Elvis an Drogen und Machtgier, 2017 tritt Trump mit ebensolcher Machtgier als US-Präsident an. Grund genug, im Wahlkampfjahr 2016 mit Elvis' Limousine durch Amerika zu fahren und eine Bestandsaufnahme zu wagen. Zahlreiche Gäste fahren mit: Musiker und Schauspieler. Sie erzählen von Elvis und den USA. Wie nach dem Tod des "Kings" stehen die USA nun an einem Wendepunkt.