Batman ist der etwas steife und einzelgängerische Fledermausmann, der für Recht und Ordnung in Gotham sorgt. Doch in seinen Superheldenalltag platzt erneut der Joker, der sich die Stadt unter den Nagel reißen will. Zudem muss der griesgrämige Batman mit seinem Adoptivsohn Robin klarkommen. Der sprüht vor guter Laune und möchte zu gerne in die Fußstapfen seines Vaters treten. Kann der so gestresste Held das Batmobil mit ruhiger Hand führen?