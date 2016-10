Die Charaktere sind undurchsichtig, die Atmosphäre lakonisch, die Handlung mysteriös. Richtig. Ein Jim Jarmusch Film. In "The Limits of Control" besteigt ein Mann in Maßanzug und mit einem kleinen Koffer ein Flugzeug und reist nach Spanien. Anscheinend hat er dort einen Auftrag zu erledigen. Mit Stars wie Tilda Swinton, Bill Murray und Gael García Bernal inszeniert Amerikas gefeierter Independentregisseur einen kuriosen und spannenden Road-Trip.