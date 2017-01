In einer Zukunft, in der Singles verhaftet und mit Gleichgesinnten in einem Hotel wohnen, landet auch David dort, nachdem er von seiner Frau verlassen wurde. Nun hat er 45 Tage Zeit, um eine neue Partnerin zu finden - schafft er dies nicht, wird er in ein Tier seiner Wahl verwandelt. Als seine Bemühungen erfolglos bleiben, flieht er in den nahegelegenen Wald. Ausgerechnet dort trifft er auf seine vermeintliche Seelenverwandte.