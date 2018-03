Freddie Quill kehrt aus dem Krieg innerlich leer und als Alkoholiker zurück. Erst als er durch Zufall auf den Philosophen Lancaster Dodd trifft, ändert sich sein Leben. Dodd hat die Glaubensgemeinschaft "Die Sache" gegründet und wird von seinen Anhängern "The Master" genannt. Freddie glaubt an "Die Sache", steigt zu Dodds rechter Hand auf und beschützt ihn. Doch nach und nach bekommt Freddie Zweifel an den Methoden und Lehren seines Meisters.