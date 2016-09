Einmal jährlich ist es allen Bürgern für eine Nacht erlaubt, ohne Konsequenzen Verbrechen zu begehen. Allerdings stellen sich immer mehr Menschen gegen diese extreme Regelung, so auch Senatorin Charlie Roan, die in einer dieser Nächte fast zu Tode gekommen wäre. Ihr politisches Engagement macht sie allerdings schnell zum Ziel hoher Regierungsbeamter und somit beginnt an der Seite ihres Sicherheitschefs Leo Barnes ein Kampf ums Überleben.