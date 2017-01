Janet und Brad sind unauffällig, sehr brav und frisch verlobt. Doch eine Autopanne in rabenschwarzer Nacht lässt sie an einer fremden Haustüre klopfen. So geraten sie in die Hände des perversen Forschers Dr. Frank'N'Furter, der Schwung in ihr Eheleben bringt - und für jede Menge Stimmung sorgt. Bei diesem kultigen Klassiker, der nun nach über 30 Jahren mit neuen Kopien wieder ins Kino kommt, erstrahlt der "Time Warp" in frischem Glanz.