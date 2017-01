Ein junges Paar in Teheran spielt in der Freizeit Theater. Derzeit steht Arthur Millers "Tod eines Handlungsreisenden" auf dem Programm. Während der Proben zieht das Paar überhastet in das Zentrum der iranischen Hauptstadt. Doch die Wohnung ist als Arbeitsstelle einer Prostituierten bekannt. Rana wird eines Abends von einem "Freier" besucht. In ihren Rolle und in der Realität entfremden sich Emad und Rana daraufhin immer weiter voneinander.