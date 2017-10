Dieses Ausstellungsprojekt soll Kurator Christian endlich den lang ersehnten Ruhm bringen: "The Square" soll sein Museum in Stockholm zu einer moralischen Schutzzone machen, zu einem Ort, an dem Diskurs möglich ist. Doch Christian wird ausgeraubt, und die PR-Kampagne zu seinem ambitionierten Projekt greift nicht. Der adrette Kunst-Funktionär muss wohl oder übel erkennen, dass er seinen eignen Ansprüchen nicht gerecht werden kann.