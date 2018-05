Misumi sieht scheinbar gelassen seiner Todesstrafe entgegen. Der Profi-Gangster hat einen Mord von vor 30 Jahren gestanden, der Fall scheint nun klar. Sein Anwalt Shigemori allerdings hat da so seine Zweifel. Nach und nach entblättert er eine Geschichte, die sich um die Familie des Ermordeten spinnt. Misumi hat sich mit dessen Frau und Tochter eingelassen. Doch Schuld und Sühne sind hier nicht so einfach verteilt, wie Misumi glauben machen will.