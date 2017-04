In Mosambik herrscht Ende der 1980er-Jahre Bürgerkrieg. Ein Zug fährt, vom Militär bewacht, in Richtung Malawi. Die Insassen wollen Salz gegen Zucker tauschen, denn die Versorgung im Kriegsgebiet ist zusammengebrochen. Besonders die Frauen sind die Akteure in diesem Handelsnetz, Mariamu ist eine von ihnen. Leutnant Taiar und Soldat Salomao beschützen sie und müssen das Gesetz in den schweren Zeiten selber in die Hand nehmen.