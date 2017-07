Der Waise Milo lebt zurückgezogen mit seinem Bruder in New York. Er hat keine Freunde und schließt sich am liebsten zuhause ein, wo er seinen Vampir-Fantasien nachhängt. Da zieht nebenan Sophie ein, die ebenfalls eine Außenseiterin ist. Die zwei sind bald ein Herz und eine Seele. Die zarte Beziehung kann jedoch nicht verhindern, dass Milos dunkle Seite immer mehr zum Tragen kommt. Bald wissen die beiden nicht mehr, wer Milo eigentlich ist.