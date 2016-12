Wer freut sich nicht über ein Kleidungsstück, das nicht nur gut aussieht, sondern auch überraschend günstig ist? Möglich macht dies die Ausbeutung von Mensch und Natur in sogenannten Dritteweltländern. Denn während hier die Designer für ihre Klamotten-Entwürfe bejubelt werden, arbeiten woanders zahlreiche Menschen unter sklavenähnlichen Bedingungen in der Produktion. "The True Cost" zeigt den Weg der Kleidung von der Produktion ins Modegeschäft.