In ferner Zukunft ist der Mensch vom Aussterben bedroht. Die, die es bis dahin geschafft haben, leben an einsamen Plätzen im Universum. Die restliche Bevölkerung besteht aus Robotern mit künstlicher Intelligenz, darunter auch Androide ID 722 Yoko Suzuki, welche es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Menschen scheinbar unbedeutende Pakete zu überbringen. Manchmal dauert die Suche Jahre, und so schlendert sie durch verlassene Landschaften.