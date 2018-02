Nach 30 Jahren im Gefängnis kommt Horacia frei: Sie war unschuldig und sinnt auf Rache. Angetrieben von Hass, beobachtet sie das Haus ihres Ex-Liebhabers. Der ist reich und brachte sie einst hinter Gitter. Hinter hohen Mauern hat er sich vor Einbrechern verschanzt. In der Gegend freundet sich Horacia mit dem Bodensatz der Gesellschaft an - Obdachlosen und Prostituierten. Keiner von ihnen ahnt, was die alternde Frau im Schilde führt.