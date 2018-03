Anfang des letzten Jahrhunderts führt Daniel Plainview die Spitze der Erdöl-Magnaten in Kalifornien an. Rücksichtslos erleichtert er die Farmer gegen einen Spottpreis um ihr Land, um neue Ölquellen zu erschließen. So will er es auch bei der Familie Sunday machen, doch die erweist sich als widerspenstig, allen voran der Sohn Eli, der als Laienprediger die Gemeinde anführt und Plainviews Verhaltensweise in eine schwere Krise stürzt.