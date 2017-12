Der mächtige Donnergott Thor wird seines Hammers Mjölnir beraubt. So ist er fast wehrlos gegenüber der bösen Göttin Hela, die nach Jahrtausenden in der Gefangenschaft auf Rache sinnt. Sie will zur finalen Schlacht zwischen Gut und Böse blasen, zu Ragnarok, der Götterdämmerung. Thor findet sich als Gladiator auf dem Planeten Sarkaar wieder. Dort trifft er auf den mächtigen Hulk, einst sein Mitstreiter.