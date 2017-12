Nach Monaten konnte der Mörder von Mildred Hayes' Tochter noch nicht aufgespürt werden. Die verzweifelte Mutter bemalt drei große Plakatwände vor ihrer verschlafenen Heimatstadt mit provokanten Sprüchen. So will sie die Unfähigkeit des sonst so gefeierten Polizeichefs Willoughby anprangern. Damit aber gerät sie in einen Kleinkrieg mit dem aufbrausenden Officer Dixon. Doch Mildred Hayes lässt nicht locker. Sie will Gerechtigkeit, um jeden Preis.