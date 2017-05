Nun soll es endlich ans Heiraten gehen für die orthodoxe Jüdin Michal. Nach Konsultation einer Medizinfrau stellt sich Gidi ein, der Ehemann in spe. Doch kurz vor der streng traditionellen Vermählung sagt Gidi seinen Teil an der Ehe ab. Michal aber lässt sich keineswegs einschüchtern: Sie vertraut auf Gott, dass sie ihm bis zum Trauungstermin einen neuen Bräutigam verschafft. Doch die Ehe soll bereits am nächsten Tag geschlossen werden.