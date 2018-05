Im New Yorker Zoo ist es alles andere als langweilig, und dank so skurriler wie auch liebenswürdiger Persönlichkeiten aus dem Tierreich dürfte sich das so schnell auch nicht ändern. Nur ein Beispiel: Der Löwe Samson, seines Zeichens der "König der Tiere", überbietet sich ständig mit neuen Geschichten aus seiner angeblich ruhmreichen Vergangenheit, sehr zum Leidwesen seines Sohnes Ryan, ein rebellischer Teenager in den besten Jahren. Doch als Ryan mit einem Mal verschwindet, kündet sich ein spannendes Abenteuer an. Allem Anschein nach wurde Ryan in die Wildnis entführt. Also macht sich Papa Samson mit seinen Kumpel auf die Suche. Mit dabei: Nigel, der mürrische Koala, das leicht durchgeknallte Eichhörnchen Benny, die vollkommen bescheuerte Anakonda Larry und Giraffendame Bridget, welche sich ständig der Avancen von Benny zu erwehren versucht. Das kann ja nur chaotisch werden.