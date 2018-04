Eine Überlebende wird aufgrund einer geborgenen Kette an das Unglück der Titanic erinnert. Auf dem Schiff hatte sie als Reisende der first class einen Mann kennen gelernt, der aber gesellschaftlich weit unter ihr stand. Die beiden verliebten sich, obwohl ihr Verlobter mit an Bord war. Als die Titanic unter ging, rettete ihre neue Liebe ihr das Leben.