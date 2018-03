Lara Croft ist seit dem Verschwinden ihres Vaters eine reiche Erbin. Doch der vermeintliche Tod ihres Erzeugers lässt ihr keine Ruhe. Auf eigene Faust macht Lara sich auf den Weg nach Japan. Dort besucht sie den letzten Aufenthaltsort des Vermissten: Ein Grabmal, das er erforschen wollte. Doch auf der Insel lauern zahlreiche Gefahren. Jemand will sie an ihren Nachforschungen hindern. Wird Lara herausfinden, was mit ihrem Vater geschehen ist?