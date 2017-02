Laure trägt am liebsten weite Hosen und kurze Haare. Sie will auch gar kein Mädchen sein. Als sie mit ihrer Familie umzieht, stellt sich sich deshalb allen neuen Freunden als Michael vor. Für ihre Familie bleibt sie Laure und kann ihr Abenteuer mit den anderen Kindern vor ihren Eltern geheim halten. Sie genießt ihre Freiheit, spielt Fußball, verliebt sich in die hübsche Lisa und kostet ihre neu gewonnene Identität so lange aus, wie sie kann.