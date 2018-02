Er beeinflusste The Velvet Underground und war etwa fünfzig Jahre lang Filmemacher: Tony Conrad verstarb 2016 nach einem langen Künstlerleben. Besonders in der Experimentalfilm-Szene hat er seine Spuren hinterlassen. "Flaming Creatures", "The Flicker" und andere Werke entstanden mit seiner Unterstützung. Die Dokumentation zeigt Arbeiten aus den letzten zwanzig Jahren und erstmals Aufnahmen aus dem Archiv des Künstlers.