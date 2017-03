Im kleinen Dorf Matringen ist der Tüftler und Trinker Uwe ein Außenseiter. Seinen Erzählungen schenken die anderen Einwohner keine Beachtung. Auch nicht, als er behauptet, den Mord an der Schönheitskönigin Susi Berger gesehen zu haben. Vielmehr gerät er selbst in Verdacht, in das Verbrechen verwickelt zu sein. Uwe fängt an, auf eigene Faust zu ermitteln. Dabei offenbaren sich immer mehr düstere Geheimnisse inmitten der Kleinstadtidylle.