Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist ein Spielball der Industrie. Das ist die These der investigativen Dokumentation, die hinter die Kulissen der UN-Institution schaut. Demnach haben Lobbyisten - aus der Tabak-, Pharma-, Atombranche - hier das Sagen. Das ist problematisch, richten sich doch Ärzte und Politiker in den meisten Ländern nach den Vorgaben der WHO. Neben offiziellen Vertretern und Kritikern kommen auch Whistleblower zu Wort.