Wie leben eigentlich Menschen, die über 100 Jahre alt sind? Dieser Frage geht der Dokumentarfilm nach. Hella, 102, macht jeden Tag Sport. Erna, 104, schaut immerhin noch Fußball. Und Ernst hat eigenhändig einen Einbrecher vertrieben. Der Film will in Zeiten von ewiger Jugend und Selbstoptimierung die Augen öffnen für die Lebenswelten alter Menschen. Hella bemerkt: Ich bleibe "immer ich", auch nach all den Jahren.