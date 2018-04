Neonazis marschieren alljährlich in Demmin in Mecklenburg-Vorpommern auf. Sie trauern um die zahlreichen Toten von 1945, als die Rote Armee den Ort erobert hat. Etwa 900 Menschen brachten sich damals aus Verzweiflung um. Der Film analysiert, wie sich das Trauma auf die heutige Bevölkerung auswirkt. Die Stadt scheint angesichts der Neonazis völlig in sich versunken. Wie kann kollektive Trauer stattfinden, ohne in Radikalismus zu münden?