Martha und Paul sind seit langem ein glückliches Paar. Gerade für Martha bedeutet die Beziehung, einen Platz gefunden zu haben, an den sie gehört. Schließlich ist Paul der Mann, dem sie vertraut und mit dem sie alles teilt. Diese Gewissheit stürzt in sich zusammen, als zwei Polizistinnen vor ihrer Tür stehen und sie über Paul aufklären. Doch es folgt Alexander und irgendwie erinnert er sie an Paul. Doch liebt sie Alexander oder den Paul in ihm?