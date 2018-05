Der Zweite Weltkrieg tobt in Italien. Die Partisanen Giorgio und Milton schweben ständig in Lebensgefahr. Der Tod lauert an jeder Ecke. Was sie am Leben hält, ist die Erinnerung an Fulvia. Beide sind in die junge Frau verliebt. Doch Fulvia ist fort, geflohen. Ihre Gedanken aber drehen sich noch immer um sie. Giorgio und Milton sind Kameraden und zugleich Gegner. Sie sind aufeinander angewiesen - aber was, wenn einer dem anderen den Tod wünscht?