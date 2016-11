Asuka, Arbeiterin in einer Fischfabrik, wird bald ihren Chef heiraten. Doch dann begegnet sie einem Kappa, einem japanischen Fabelwesen, das in einem See in der Nähe wohnt. Bald stellt sich heruas, dass dieser Kappa Asukas wiedergeborener ehemaliger Jugendschwarm ist, der vor vielen Jahren ertrank. Dann folgt ein wunderbares, abgedrehtes Spektakel aus Liebe, Musik und Sex.