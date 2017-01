Vier Frauen sehen in der poltischen Revolution 1990 in Polen ihre Chance: Sie wollen ihr Leben ändern und ihr Glück finden. Agata flüchtet sich aus ihrer unglücklichen Ehe in eine aussichtslose Beziehung. Renata, eine alternde Lehrerin, fühlt sich zu ihrer Nachbarin hingezogen, die eine Ex-Schönheitskönigin ist. Deren Schwester ist Schuldirektorin, die sich gerade in den Vater eines Schülers verliebt. Geschichten aus einer Umbruchzeit.