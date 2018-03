Mit dem Sonnenaufgang beginnt eine Reise um die ganze Welt: Ein Zebrafohlen muss einen reißenden Fluss überqueren; Pottwale dösen in der Senkrechten; ein Faultier macht sich auf die Suche nach der großen Liebe. Im Laufe des Tages begeben sich Dramen und Komödien in der Tierwelt. Und diese stehen im Mittelpunkt der Dokumentation, in der der ganz normale Wahnsinn im Leben von Panda, Pinguin und Co. sichtbar wird.