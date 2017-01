Die Gähwilers leben ein gutbürgerliches Leben in der Schweiz. Ralph Gähwiler will als Konservativer in der Lokalpolitik etwas bewegen. Eines Tages engagiert seine Frau einen Sudanesen, um den Garten zu pflegen. Doch dieser stürzt von der Leiter und weigert sich vehement, in ein Krankenhaus zu gehen. Ralph und Familie müssen den Afrikaner nun riskanterweise bei sich beherbergen, kein leichtes Unterfangen.