Der angesehene Autor Jake verfällt nach einen Verkehrsunfall, bei dem nur er und seine Tochter Katie überleben, in Depressionen und muss in Therapie. Seine Schwester Elizabeth nimmt Katie in dieser Zeit bei sich auf und will diese sogar adoptieren. Um dies zu verhindern, versucht Jake seiner Tochter ein gutes Leben zu ermöglichen. Trotzdem wirkt sich ihre problematische Kindheit auf Katies spätere Bindungen aus.