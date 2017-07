Paula ist 16 Jahre alt. Alles an ihr ist ganz normal. Doch innerhalb ihrer Familie ist Paula ein Sonderling, denn sie ist die einzige nicht Gehörlose. So muss Paula für ihre Familie immer wieder als "Dolmetscher" fungieren, sich um das Geschäft kümmern und ihre eigenen Wünsche hintenanstellen. Als ein Gesangslehrer in der Schule ihr Talent als Sängerin erkennt, ändert sich einiges. Paula realisiert, dass auch Kinder lernen müssen, loszulassen.