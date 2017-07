Die aus Chile stammende Violeta Parra lieferte in den 1950er-Jahren durch ihre Folklore-Musik einen wichtigen Beitrag zur lateinamerikanischen Protestbewegung. Mit ihrem Lied "Gracias a la vida" machte sie sich unsterblich. Parra ging in die Dörfer, um die Lieder der Leute zu sammeln, sie komponierte selbst und wurde künstlerisch tätig. Sie schaffte es als erste Lateinamerikanerin, dass ihr eine Ausstellung im Louvre in Paris gewidmet wurde.