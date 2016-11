Rivas Traum von Macht und Geld scheint zum Greifen nah, als dieser dem Unterweltboss Cesar eine Lastwagenladung voll Benzin entwendet, das in Kinshasa den gleichen Wert hat wie pures Gold. Mit den Taschen voller Geld stürzt er sich in das schillernde Nachtleben der Großstadt und trifft dort auf die schöne Nora, die jedoch mit dem skrupellosen Gangsterboss Azur zusammen ist. Von nun an verfolgen ihn sowohl Azur als auch Cesar quer durch Kinshasa.