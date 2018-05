Die lebenslustige Vanetia lebt mir ihrem Mann Conor und den beiden Kindern in Irland. Nachdem Conor einen Schlaganfall hatte, ist nichts mehr wie zuvor. Durch sein Verhalten und das der Kinder gerät Vanetia bald an ihre Grenzen. Dann kommt der amerikanische Wissenschaftler Ted Fielding zu ihnen, um den Krankheitsverlauf von Conor zu beobachten. Vanetia fühlt sich wohl in seiner Gegenwart und sie muss schon bald eine schwere Entscheidung treffen.