Deutschland in der Zukunft: In Transitzonen an der Grenze herrscht Gesetzlosigkeit. Geflüchtete warten dort auf Einbürgerung oder Rücktransport. Internationale Polizeicorps üben rücksichtslos Gewalt aus. Der Polizist Volt tötet eines Nachts den Geflüchteten Hesham. Aus schlechtem Gewissen kümmert er sich um die Schwester des Toten, ohne jedoch seine Tat zu gestehen. Bald droht die Situation zu eskalieren. Wird Volt sich richtig entscheiden?