Was tut man in einem deutschen Dorf, das langsam zu Grunde geht? Antje Hubert dokumentiert die Aktionen in Oberndorf bei Cuxhaven: die Bürger dort gründeten eine Aktiengesellschaft und planen Welse zu züchten und Bananen anzubauen. Grundlage für die neue Wirtschaft soll die Gülle sein, die es en masse gibt. Als die Dorfschule geschlossen werden soll, droht die Projekt-Gemeinschaft zu zerbrechen. Doch Oberndorf gibt sich nicht geschlagen.