Familienvater Donald Crowhurst will die Welt umsegeln - alleine, ohne Pause. Mit dem Preisgeld, das dem Sieger winkt, will er seine Schulden bezahlen. Doch Crowhurst ist Amateursegler und hat gar kein passendes Schiff. Doch es gelingt ihm, Geldgeber von dem Projekt zu überzeugen. In aller Eile baut er sich ein Boot. Die Zeit drängt und schließlich bricht er mit dem noch unfertigen Boot auf. Wird er die monatelange Reise unbeschadet überstehen?