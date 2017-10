Am 9. Oktober 1989 soll in Leipzig geschossen werden. Das Volk ist auf der Straße, das DDR-Zentralkomittee will gewaltsam gegen die Bürger vorgehen. Schauspieler Otto Wolf ist in Panik: Seine schwangere Tochter Anne ist mitten unter den Demonstranten. Kurzerhand schlüpft Wolf in die Rolle Erich Honeckers. Als "Parteivorsitzender" will er vor den Genossen den Schießbefehl wiederrufen. Ein Wettlauf mit der Zeit - und Honeckers Ehefrau - beginnt.