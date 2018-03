In Nazareth soll geheiratet werden. Dazu reist Shadi an, der Bruder der Braut. Er lebt als Architekt in Rom. Nun soll er dem Vater helfen die Einladungen zur Hochzeit zu überbringen. Die beiden sind sich schon lange fremd geworden. Doch sie absolvieren gemeinsam den palästinensischen Ritus der persönlichen Einladung. Die Spannungen zwischen den beiden sind offensichtlich und schließlich droht der unterschwellige Konflikt zu eskalieren.