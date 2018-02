In Dresden setzt sich die "Banda Comunale" mit ihrer Musik öffentlich gegen Fremdenhass ein. Als sich die Atmosphäre in der Elbmetropole immer weiter zuspitzt, legt die "Banda" noch eins drauf: Sie lädt Geflüchtete ein und macht mit ihnen gemeinsam Musik. Über ein Jahr haben die Filmemacher die inzwischen in "Banda Internationale" umbenannte Gruppe begleitet. Klar wird: Auch wenn PEGIDA und Co. weiter demonstrieren - die Musik schlägt Brücken.