Für zwei Freunde wird es mit Anfang 20 langsam Zeit, Geld zu verdienen und auf eigenen Beinen zu stehen. Auf der Suche nach einer möglichst bequemen und effektiven Art, an Geld zu kommen, stoßen sie auf ein Gesetz, nach dem auch kleine Firmen große amerikanische Rüstungsaufträge übernehmen dürfen. Bald beginnt ihr Geschäft zu florieren. Doch dann sollen sie in großem Umfang Waffen an einen amerikanischen Verbündeten in Afghanistan liefern.